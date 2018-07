Maskerede røvere stoppede nordjysk lastbilchauffør: De ville have penge

KJELLERUP: En 25-årig lastbilchauffør fra Aalestrup var udsat for et røveriforsøg på Kjellerupvej ved Kjellerup i Midtjylland kl. 03.50 natten til torsdag. Det skriver Midtjyllands Avis.

Han blev pludselig standset af en mørkegrå Ford Mondeo uden nummerplader, som kørte ind foran og spærrede vejen.

Der sprang to mænd ud af bilen, og en af mændene forsøgte at trænge ind i førerhuset. Manden sagde ifølge den 25-årige på gebrokkent engelsk, at han ville have chaufførens penge. Det lykkedes dog lastbilchaufføren at holde manden ude og få bakket lastbilen væk.

Gerningsmændene bar begge hættetrøje og havde en hue trukket ned over hovedet. Udover de to mænd var der også tre andre mænd i Ford Mondeo’en under røveriforsøget.