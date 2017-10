Massedrabsmand skød mod flybrændstoftanke

LAS VEGAS: Den formodede skyldige i drabet på 58 mennesker i Las Vegas 1. oktober forsøgte ifølge politiet også at få tanke med flybrændstof til at eksplodere i spillebyens lufthavn.

Stephen Paddock affyrede flere skud mod flybrændstoftanke, oplyser Joe Lombardo, sherif i Clark County, som Las Vegas hører under, på et pressemøde fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Lufthavnen, McCarran International Airport, ligger tæt på det hotel, hvor Stephen Paddock fra et værelse på 32. etage affyrede over 1000 skud mod publikum til en udendørskoncert.

Den 64-årige Paddock tog livet af sig selv, inden politifolk trængte ind på hans hotelværelse.

På pressemødet kom Lombardo med en opdatering af hændelsesforløbet, men han fortalte også, at efterforskerne fra politiet og FBI fortsat ikke er kommet nærmere en forklaring på Paddocks bevæggrunde for massedrabet.

Foruden motivet er flere andre spørgsmål fortsat ubesvarede om massakren, der er den værste i nyere tid i USA’s historie.

Blandt andet prøver politiet at finde et svar på, hvorfor Paddock holdt op med at skyde mod menneskemængden, før politiet tiltvang sig adgang til hans værelse. Her blev han fundet død med et skud i hovedet.

Paddock efterlod sig ingen oplysninger, der kan kaste lys over mysteriet.

Hverken afhøringer af hans venner og bekendte, ransagninger af hans boliger eller tekniske undersøgelser har givet svar på, hvilke politiske, religiøse eller personlige motiver, der kan ligge bag.

- Vi ved endnu ikke, hvad motivet er, men det skyldes ikke mangel på vilje til at finde ud af det, siger FBI’s øverste chef, Christopher Wray.

Han tilføjer, at der skal meget til, før FBI "giver op".

Joe Lombardo oplyste på pressemødet, at 546 personer blev såret i skyderiet, der stod på i omkring ti minutter, mod tidligere oplyst 498 personer.

45 er fortsat indlagt i kritisk tilstand.

/ritzau/