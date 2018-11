Masseevakueringer i Californien hvor voldsom brand vokser

PARADISE, CALIFORNIEN: Den store skovbrand, der hærger det nordlige Californien, har i løbet af lørdagen bredt sig yderligere.

Ni mennesker er omkommet, mens to er døde i det sydlige Californien, hvor to brande raser uden for Los Angeles.

Status lørdag først på aftenen dansk tid er, at branden ved byen Paradise i det sydlige Californien har ødelagt 6453 huse og 260 virksomheder. Yderligere 15.000 bygninger er truet af branden.

Nogle af ofrene for branden døde i deres biler, da de forsøgte at flygte fra flammerne.

Det oplyser brandmyndigheder i Californien.

Branden dækker nu et område på 400 kvadratkilometer, siger delstatens ministerium for skove og brandbeskyttelse.

Samtidig har brandvæsnet også til dels fået kontrol over brandene, lyder det.

Brandvæsnet håber, at det vil hjælpe dem, at vinden ser ud til at løje af i løbet af lørdagen lokal tid.

I det sydlige Californien er det også ventet, at den kraftige blæst, der har båret ilden fremad i området omkring Los Angeles, vil stilne af søndag.

Her er to mennesker fundet omkommet lørdag, oplyser sheriffen i Los Angeles County. Der var ikke umiddelbart yderligere oplysninger.

To forskellige brande har fortæret over 150 huse nord og vest for Los Angeles og fået myndighederne til at evakuere over en kvart million mennesker.

Ilden har ædt sig ind på et område på 282 kvadratkilometer.

Også hele Malibu, der er hjemby for nogle af de største Hollywood-stjerner, er evakueret.

Den mindste af de to brande er bremset i sin fremfærd, mens den anden er blusset op, siger brandvæsnet.

De to brande raser omkring byen Thousand Oaks, som i forvejen er ramt af tragedie. Det var nemlig her, at en bevæbnet mand trængte ind på en bar og dræbte 12 mennesker onsdag aften.

Byen ligger godt 60 kilometer fra det centrale Los Angeles.

Brandene har fået præsident Donald Trump til at erklære området i undtagelsestilstand. Det udløser økonomisk hjælp fra de føderale pengekasser til det mandskab, der arbejder i døgndrift for at slukke ilden.

/ritzau/AP