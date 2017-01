AALBORG: Bladt Industries fyrer op imod 90 fastansatte medarbejdere svarende til 15 procent af dem.

Samtidig får omkring 140 løst ansatte medarbejdere ikke forlænget deres kontrakt, når den udløber.

Forklaringen på fyringerne er, at markedet for havvindemølleparker er presset på grund af faldende priser på el produceret med vindenergi.

Vindmølleparker er Bladts vigtigste forretningsområde, hvor virksomheden leverer vindmøllefundamenter og transformerstationer.

- I øjeblikket ser vi en klar udvikling i havvindmølleprojekterne i retning af, at elpriserne går ned fra år til år. Det betyder, at hele værdikæden i havvindmølleprojekterne skal bidrage med lavere omkostninger. Det nødvendiggør, at både os hos Bladt og alle andre i branchen fokuserer hårdt på at reducere vores omkostninger for at kunne lave mere med de samme antal medarbejdere, siger administrerende direktør Jan Kjærsgaard fra Bladt Industries.

Der bliver sat navn på fyringerne hos Bladt i løbet af denne uge.