Masser af mennesker til fiskens dag

AGGER: Igen i år blev fiskens dag på Agger Havn et stort tilløbsstykke.

Både lokale og ferierende valfartede til havnen for at deltage i den traditionelle fiskeauktion.

Godt 70 partier fisk var det lykkes den lokale fiskeriforening at skaffe til seancen. De sidste partier var blevet hentet frisk fra fiskeauktionen i Thyborøn i de tidlige morgentimer.

- V har et godt samarbejde med fiskerne i Thyborøn og Hanstholm. Og herfra skaffer vi også fiskene. Overskuddet fra auktionen går til vores forening. Så har vi noget til at betale aktiviteterne med, fortæller formand for Agger Fiskeriforening, Hans E. Nørgaard.

Ledsaget af lidt knas fra højttaleranlægget bød han velkommen til auktionen, hvorefter auktionarius Søren Strandgaard og hans medhjælper Jørgen Kristensen gik i gang med auktionen.

Modsat tidligere år var lysten til at byde med allerede stor fra start.

Og prisernes himmelflugt tog herefter fart.

Priserne forhøjedes med fem kroner, hver gang Søren Strandgaard spottede en hånd i vejret i menneskemængden.

Og med priser, så som 165 kroner for fire rødspætter og 120 kroner for en pose med kogte krabbeklør, kan Agger Fiskeriforenings medlemmer glæde sig over et pænt overskud til aktiviteterne.