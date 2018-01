Masser af nye bilmodeller i 2018

BILER: Ny Ford Focus og ny Kia Ceed. Plus flere nye mini-SUV’er. Samt en helt ny Peugeot Partner. Dét er blot nogle af de vigtigste bilnyheder i bil-Danmark 2018. Alle i den grad biler, som hver især kunne være tænkt og designet med netop Danmark for øje.

Rækken af helt nye biler plus varianter kan virke omtrent uendelig. Faktisk har vi til nytår spurgt samtlige bilimportører til deres 2018-nyheder - et rundspørge der resulterede i præcis 100 nye biler, nye varianter og facelifts.

I hjørnerne af nyhedslisten holder f.eks. et par nye varianter af mikroen Kia Picanto, en hårdkogt Renault Mégane med bogstaverne R. og S. og en helt ny Jeep Wrangler (ja, den rigtige Jeep.) Plus Lamborghinis længe ventede super-SUV - højfarts-SUV’en, der endte med 8 turbocylindre, 650 hestekræfter og navnet Urus.

Kamp om kunderne

Men mellem en Kia med tre cylindre og en Lamborghini med otte holder de biler, der for alvor er interessante for den danske bilbranche. Ud af listen på de 100 biler stikker især ti op med nyheder fra - og her i alfabetisk rækkefølge:

Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Peugeot, Seat, Peugeot og Skoda samt to gange Volkswagen. Dermed er Volkswagen og Peugeot ved at gøre sig klar til atter at slås om at blive landets mest solgte bilmærke.

Og i år: En ny Partner! Ny Ford Focus og ny Kia Ceed er så dansk, det overhovedet kan blive. Og forhandlerne af netop disse mærker kan så glæde sig over, at disse modeller lanceres i direkte forlængelse af 2017’s nye, lavere bilafgifter, der jo ad den vej leder øget salg hen til lidt større biler i... ja, netop Focus-/Ceed-klassen.

T-Roc fra Volkswagen - der er linet op til, at den nye tysker bliver en salgssucces i år.

Årets Bil stikker frem

Men der er ikke udelukkende udsigt til stort salg af traditionelle hatchbacks; de nye SUV’er fylder meget på listen over de mest oplagte salgssucceser her i landet.

Især stikker tre frem: Nemlig Årets Bil i Danmark 2018, den nye Seat Arona, der ganske vidst blev vist frem - og kåret til ÅB sidste år - men først her i 2018 markedsføres for alvor.

Tilsvarende gælder VW’s T-Roc med Danmarkspremiere i begyndelsen af december ’17 men med egentligt salgspotentiale i ’18.

Ny Partner og ny Berlingo

Men når det gælder "det rå salg" kan en helt tredje type bil måske ende med at blive det store hit i 2018: Peugeot og Citroën lancerer hver deres version af det gamle makkerpar Partner/Berlingo. Ifølge de to importører lanceres Partner inden sommerferien og Berlingo til sommer.

PS: En række nyheder dukker ikke op i år - først og fremmest den næste Peugeot 208 og det nye kuld af trillingerne Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo.

Hos alle de tre importselskaber er meldingen den samme: "Intet nyt fra fabrikkerne om ny udgave i 2018."