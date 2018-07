Masser af røg fra ulmende brand på værksted

HJØRRING: En mindre brand på et værksted på Frederikshavnsvej i Hjørring udviklede så kraftig røg, at beredskabet blev tilkaldt og fik bekæmpet den ulmende røg.

- Ved væggene mellem værkstedet og beboelsen på stedet var der et hulrum, hvor der stod en spand med sand beregnet til, at rygere kunne smide deres cigaretskodder der. Det er formentlig her ilden er opstået, lyder det fra vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Ved alarmeringen lød det, at der var gasflasker på værkstedet, men dem nåede ilden heldigvis ikke. Ingen kom til skade ved branden.