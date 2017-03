Mand anholdt for drab

Udgiftsmæssigt skal rottebekæmpelsen hænge sammen, og betales af borgerne. I 2016 var udgifterne 1,1 million kroner og indtægterne én million kroner. I 2017 budgetteres med et budget på 1,5 mio. kr.

- Vi foretager rottebekæmpelse i eget kloaksystem, men indsatsen med automatiske fælder er sat på pause hos os, da der var for mange driftsproblemer i det forsøg, vi kørte i Hjallerup, fortæller direktør Thorkil Bartholdy Neergaard fra Brønderslev Forsyning.

Det er Brønderslev Kommune, der har ansvaret for bekæmpelsen.

