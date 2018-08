Masser af sved på panden

AGGER: Antallet af deltagere til Agger Athlon har været stigende siden den spæde start i 2011. Den tendens fortsætter tilsyneladende, for lørdag morgen havde over 200 lokale som turister meldt sig til en eller flere af de mange aktiviteter, som foregår på, i og ved vandet i Agger. Michael Mark, som er manden bag Agger Athlon, vil gerne, at endnu flere deltager, og derfor flytter man i 2019 arrangementet til begyndelsen af juli måned.

- Der er så meget, der sker i august med skolestart og hverdagen, der begynder igen. Og så kolliderer vi jo også med Alive Festival, sagde Michael Mark lørdag formiddag, efter starten var gået til både mountainbikeløb, open water svømning og børnetriathlon, som blot er nogle af alle de aktiviteter, man kan komme og prøve - uanset om man er erfaren eller ej - denne weekend.

Har man ikke lige det rette udstyr, er det ikke et argument for at blive hjemme. Man skal blot henvende sig i grejbanken på pladsen.

- Det er jo fedt, for man kan bare dukke op. Det er også det, der gør arrangementet så godt. Desuden så fortæller det jo også, at vi har en fantastisk natur til at dyrke sport i, sagde Margrethe Petersen, Hurup, som er til Agger Athlon for anden gang, inden hun sprang på mountainbiken.

Ud af de godt 200 deltagere lørdag var der 30 med fra Frankrig. De var taget til Agger i forbindelse med en familiefest og slog derfor to fluer med et smæk.

Frédérigue Bironneau fortæller, at familien har deltaget i både SUP, svømning, mtb, løb og roning. Selv har hun deltaget i den sidste disciplin med tre kilometer roning, og det gav lidt ømme arme. Roning er dog ikke en ukendt sportsgren for hende, da hun i 1982 blev fransk mester i inrigger.

Agger Athlon slutter søndag eftermiddag.

Næste gang man kan prøve kræfter med de mange forskellige sportsgrene er 5-7. juli 2019.