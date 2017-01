NORDJYSKE Plus

To personer blev anholdt, men er løsladt igen - de er ikke sigtet.

Vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi oplyser, at politiet har fundet den kniv, som menes at være gerningsvåbnet. Den blev fundet i nærheden af det sted, hvor tumulten foregik.

Politiet rykkede talstærkt ud og konstaterede, at omkring 12 mænd var til stede, men på det tidspunkt var der ro. Politiet fik også fat på den unge mand, som havde fået et ca. otte cm langt snitsår i lænden. Han blev med ambulance kørt til skadestuen, men er udskrevet. Snitsåret var ikke alvorligt, ifølge politiet.

Fredag kl. 21.30 blev Nordjyllands Politi alarmeret om, at op mod 20 unge mænd angiveligt var i masseslagsmål på Forbindelsesvejen tæt ved Falck-stationen.

