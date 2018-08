Massive protester mod byggeri: Boliger opført i strid med byggetilladelse

THISTED: - Det er næppe bevidst, men måske nærmere udtryk for dårlig byggeledelse, men uanset hvad, skal der senes et signal om, at man skal holde sig indenfor de tilladelser, der er givet til et byggeri.

Det siger Esben Oddershede (V), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, som i dag, mandag, skal besigtige Thisted Boligs nybyggeri på Vestre Kirkegårdsvej. Det omfatter 20 ungdomsboliger, som er taget i brug, men er opført i strid med den oprindelige byggetilladelse. Boligerne er opført i en højere kote end tilladt, nogle af dem har terrasser, der giver indbliksgener hos naboerne syd for nybyggeriet og der er terrænreguleret ud og det tilladte og tættere på skel end tilladt.

Da udvalget mødtes i sidste uge var der lagt op til, at byggeriet skulle lovliggøres, men det skete ikke. I stedet ønskede udvalget at se nærmere på forholdene.

- Vi skal ikke ud i en situation der danner præcedens og nogen tror, man blot kan se stort på en byggetilladelse og gøre, som man har lyst, siger Esben Oddershede og tilføjer, at udvalget også reagerer på grund af masser af protester fra naboerne.

De 20 boliger er taget i brug, men byggeriet er opført i strid med bestemmelserne i byggetilladelsen - og i forbindelse med en besigtigelse i dag, mandag, skal det problem vendes.

Esben Oddershede håber, at besigtigelsen hvor repræsentanter for Thisted Bolig deltager, ender med en løsning, som dels imødekommer de protesterende naboer, dels hindrer gentagelser og signalerer, at det ikke skal være muligt at se stort på en tilladelse for at få tilgivelse bagefter.

Hvis byggeriet fysisk skal gøres lovligt, må blandt andet de sydligste altaner fjernes. Et hegn mod naboerne til nybyggeriet kan være en løsningsmulighed.

Grethe Andersen, formand for Thisted Bolig, erkender, at selskabet også har sin andel i, at tingene er gået skævt i forhold til byggetilladelsen.

- Jeg ved ikke præcis, hvordan tingene er gået skævt, men der er sket noget, som ikke burde være sket - og det hænger vi på, siger Grethe Andersen som håber, at sagen finder en løsning i forbindelse med mandagens besigtigelse, og helst en løsning, der er til at betale.

- For alt, hvad der skal gøres, skal vi betale, men vi kan ikke hente pengene over huslejen, siger formanden.