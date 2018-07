Matchvinder Pohl: Det er det, jeg lever for

FODBOLD: Med et mål fire minutter før tid blev Jannik Pohl den store helt, da AaB fredag aften besejrede de forsvarende mestre fra FC Midtjylland med 2-1.

Pohl var først over en ripost, efter at FC Midtjylland-målmanden Jesper Hansen havde viftet Oliver Abildgaards hovedstød på overliggeren, og så kunne angriberen ekspedere sejrsmålet over stregen.

- Det er det, jeg lever og brænder for, og i dag fik jeg også vist lidt målnæse. Jeg kan godt blive bedre til at opsøge de nemme mål, så det var dejligt, at det lykkedes i dag, siger Jannik Pohl, der også glædede sig over, at målet var nok til en sejr over netop FC Midtjylland.

- Det var rigtig dejligt. Det er altid dejligt at vinde, men det er ekstra dejligt at slå FC Midtjylland. Det betyder vanvittigt meget for fansene at slå dem, og det var dejligt, at vi endelig kunne give dem den sejr over Midtjylland, siger Jannik Pohl.