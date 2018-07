Matchvinderen Mandzukic: Det er et mirakel

FODBOLD: Kroatien er efter en 2-1 sejr over England i VM-semifinalen klar til at kæmpe om titlen som verdensmester, når holdet søndag møder Frankrig i finalen.

Kroaterne kan blandt andre takke angriber Mario Mandzukic for billetten til finalen. Han satte nemlig det afgørende mål ind til 2-1 i forlænget spilletid.

Mandzukic brugte efter kampen også store ord om sejren, der sendte Kroatien i nationens første VM-finale nogensinde.

- Det her er et mirakel. Kun store hold kan være så modige, som vi var, og kæmpe sig tilbage fra at være et mål bagud mod hold som England, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi var som løver derude i aften, og vi vil være det samme i finalen, tilføjer Mandzukic.

Kroatien fik ellers en ringe start på kampen, da engelske Kieran Trippier efter blot fem minutter sparkede et frispark ind i det kroatiske mål.

Men Kroatien holdt hovedet koldt og udlignede kampen efter 68 minutter. Og i den forlængede spilletid viste Kroatien sig som det stærkeste hold i længden, da Mandzukic sparkede det afgørende mål ind.

Kroatiens træner, Zlatko Dalic, roste efter kampen sine spillere for det historiske resultat, men havde samtidig øjnene stift rettet mod den sidste opgave: VM-finalen.

- Vi er fortjent i finalen, siger Dalic ifølge Reuters og fortsætter:

- Vi har ikke sagt vores sidste ord, der er stadig en kamp tilbage. Om Gud vil det, vil vi blive verdensmestre.

Kroatien møder Frankrig, som tirsdag slog Belgien, i VM-finalen på søndag.

Lørdag skal England og Belgien kæmpe om bronzemedaljer.

