Mattel lancerer første Barbie-dukke med hijab

Den amerikanske legetøjsproducent Mattel, der blandt andet står bag de ikoniske Barbie-dukker, har lanceret en Barbie med hijab.

Det offentliggjorde firmaet mandag.

Dukken, der altså får et tørklæde rundt om hovedet, er inspireret af den kvindelige, amerikanske fægter Ibtihaj Muhammad, der sidste år vandt en bronzemedalje ved OL i Rio.

Ud over den traditionelle hovedbeklædning er dukken iklædt fægteudstyr.

- Vi er så glade for at kunne ære Ibtihaj Muhammad med denne unikke Barbie-dukke. Ibtihaj inspirerer kvinder og piger over hele verden til at bryde grænser, skriver Mattel på Twitter gennem en officiel Barbie-konto.

Opslaget viser samtidig et billede af Ibtihaj Muhammad sammen med dukken. Barbie-dukken er iført en hvid fægtedragt og en kårde. Derudover har den en hjelm under armen og et hvidt tørklæde om hovedet.

Dukken bliver en del af Barbies "Sheroes"-samling.

Samlingen består af "kvindelige helte, der inspirerer piger til at bryde grænser og til at udvide mulighederne for kvinder over hele verden".

Og 31-årige Ibtihaj Muhammad betegner dukken som en "drøm, der går i opfyldelse".

- Tak til Mattel for at gøre mig til den nyeste del af "Sheroes"-familien. Jeg er stolt over at vide, at små piger over hele verden kan lege med en Barbie, der har valgt at iklæde sig hijab.

- Det er en barnedrøm, der går i opfyldelse, skriver hun på Twitter.

Den nye Barbie-dukke forventes at blive sat til salg i efteråret 2018.

/ritzau/