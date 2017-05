Mattsson: Den rigtige dansepartner

THISTED: Ganske som NORDJYSKE Medier kunne berette allerede i sidste uge, så er det svenskeren Joakim Mattsson, der overtager jobbet som cheftræner i Thisted FC efter denne sæson.

Svenskeren blev mandag præsenteret på en toårig aftale, og han bliver samtidig den første fuldtidstræner i klubbens historie.

- Det er egentlig gået meget hurtigt. Vi snakkede sammen første gang allerede den dag, det blev offentliggjort, at Bo Zinck ville stoppe. Der skal jo altid to til en tango, men i Thisted FC føler jeg, at jeg har fundet den perfekte dansepartner, siger svenskeren, der overtager en ung trup med masser af potentiale.

- Det er en trup, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med. Bo Zinck (nuværende træner, red.) og klubben har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Og det er selvfølgelig også glædeligt, at klubben allerede nu har sikret oprykning. Det betyder, at jeg kan bruge de næste fem kampe på at se holdet an og finde ud, hvad der skal arbejdes med, siger Joakim Mattsson, der - ganske som da han var i Vendsyssel FF - fastholder bopælen i Silkeborg.

- Målet i den første sæson skal være overlevelse. Alt andet vil være galimatias at melde ud. Men der er altid mulighed for overraskelser i 1. division. Og det håber jeg også, at vi kan være med til at levere, siger Joakim Mattsson.