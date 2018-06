Maveorglernes dag

ØSTER HJERMITSLEV: Omkring 200 musikere fra hele Jylland deltager i denne weekends harmonika- og spillemandstræf i Øster Hjermitslev.

Siden 1990 er der holdt træf i juni, og mange af grupperne er gengangere, der kommer år efter år, og i år er ingen undtagelse.

Der er undertiden talt om foryngelse. Den sørger Maiken Pedersen og Danny Franklin fra Hjørring med. Deres søn Oliver på to år er med på scenen for første gang.

Han har fået musikken ind med modermælken. Han spiller både guitar og harmonika, og tramper i gulvet i takt med til de kendte melodier, som han er opvokset med.

Maiken har også Oscar på fem måneder med i barnevogn, og han får uden tvivl også musikken ind med modermælken.

- Oliver er nødt til at spille både harmonika og guitar. Jeg spiller nemlig harmonika, mens Danny spiller guitar, fortæller Maiken.

Maiken har spiller harmonika siden hun var seks år. Hun har spillet i forskellige sammenhænge. Nu er hun en del af gruppen Maiken og DBI Band. DBI står for Danny, Brian og Ib.

Maiken Pedersen har de seneste uger deltaget i træf på Ærø samt nyskabelsen Storebælts-træffet.

- Og i dag er det så Ø. Hjermitslev, hvor jeg er kommet gennem rigtig mange år.

Lige siden åbningen i 1990 har indledningsmelodierne været de samme, nemlig "Johan på Snippan", "Alfred på Hultet" og "Perleporten". De senere år er så Ø. Hjermitslev-valsen kommet til. Den er skrevet af Arne Mogensen, mens Jan Helledie har skrevet melodien.

Godt 40 musikere deltog i samspillet, der markerede åbningen på træffet.

Borgmester Mikael Klitgaard åbnede træffet.

- Det er glædeligt, at der er så mange foreninger og frivillige, der sørger for at underholde borgerne, sagde Mikael Klitgaard. Uden de mange frivillige ildsjæle ville kommunen ikke være så spændende.

Lørdag eftermiddag og aften var der fuldt hus i teltet. Og publikum kommer langvejs fra. Fra første dans var dansegulvet fyldt op, og sådan var det hele dagen igennem.

Otman Svendsen optrådte i rollen som konferencier, hvor han præsenterede de forskellige grupper.

Én af de trofaste er Rigmor Pedersen fra Rødekro, der er opvokset i Thise.

Hun og hendes mand har været til træf på Mors, og senere gælder det så Bindslev-træffet.

- Vi er kommet her gennem mange år, fortæller de.

70 familier camperer på pladsen i weekenden.

Hans Christensen har gennem alle årene været ansvarlig for musikken. Selv har han altid spillet, og han var i en periode en del af Fætter Mikkel. Under træffet spillede han sammen med Vendelboerne.

Træffet fortsætter i dag, hvor menighedsrådet serverer rundstykker, og der er gudstjeneste ved sognepræst Katharina Rothbøll Raarup i teltet. Fredag aften blev der tyvstartet med underholdning ved hele seks grupper, der på skift indtog scenen. Her bød køkkenet på mørbradgryde. Hans Christensen fortæller, at fredags-arrangementet gentages næste år.