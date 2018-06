May ønsker også højere tempo i brexitforhandlinger

Storbritanniens premierminister, Theresa May, ønsker ligesom EU også at få mere tempo i forhandlingerne om den britiske exit.

Det siger May torsdag ved ankomsten til et EU-topmøde i Bruxelles, hvor diskussionen om brexit bliver fuldstændig overskygget af EU's opgør om migration.

- Jeg tror, at begge sider er opsatte på at fortsætte arbejdet i et højere tempo end hidtil. Og det vil vi bestemt hilse velkommen, siger hun.

Theresa May mener, at der er sket "meget gode fremskridt" i forhandlingerne om den britiske udmeldelsesaftale.

Og hun ser frem til at sikre "et stærkt fremtidigt partnerskab" i både EU's og Storbritanniens interesse.

Theresa Mays regering ligger dog i intern strid om kursen. Men premierministeren vil i juli komme med et nyt udspil om de britiske ønsker til fremtidens partnerskab.

Målet er at blive enige i oktober om en aftale om exit, overgangsordning og rammerne for det fremtidige forhold.

De 27 lande, der fortsætter i EU, lyder dog knap så optimistiske i tonen.

I deres udkast til topmødets konklusioner skriver de, at alle må optrappe deres forberedelser på alle resultater.

De vil altså også forberede sig på, at der måske slet ikke kommer nogen aftale mellem Storbritannien og EU.

EU27-landene ventes at udtrykke "bekymring" over, at der ikke er sket egentlige fremskridt i forhandlingerne om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.

Der skal i det hele taget mere gang i forhandlingerne om udmeldelsesaftalen, mener de.

Tempoet skal også op i forhandlingerne om rammen for det fremtidige forhold, står der i udkastet til konklusioner.

Også Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, siger i en tale ved starten på topmødet, at det haster med at komme videre.

Han siger, at det er i EU27-landenes interesse at få et tæt forhold til briterne i fremtiden.

- Men ikke for enhver pris, siger Tajani.

Han advarer om, at uden en aftale om Irland bliver der ingen ordentlig britisk exit, ingen overgangsperiode og ingen tillid.

Europa-Parlamentet skal være med til at godkende betingelserne for den britiske exit.

Og parlamentet vil ikke acceptere en aftale, der sætter det indre markeds fire friheder over styr, lyder det fra Tajani.

De fire friheder er fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat. Det er om blot ni måneder.

