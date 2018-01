May rydder op i regeringen - med kaos som følgesvend

Premierminister Theresa May har udpeget den EU-venlige David Lidington til posten som kabinetminister. Hans vigtige opgave bliver at overvåge forhandlingerne om den britiske udtræden af EU.

Lidington afløser Mays tætteste allierede i parlamentet Damian Green, som i sidste måned trak sig tilbage. Han havde talt usandt om pornovideoer, der var fundet på hans pc i parlamentet.

Lidington var ved folkeafstemningen i 2016 om ja eller nej til fortsat medlemskab i EU en overbevist "remainer". Han foretrak, at briterne blev i EU, skriver The Independent.

Efter et lidt kaotisk forløb, hvor den forkerte person blev lykønsket, blev den hidtidige minister for indvandring, Brandon Lewis, tidligere på dagen gjort til ny formand for de britiske konservative.

Det er mest en administrativ post.

May har med en regeringsrokade mandag udpeget yngre konservative til ministre og viceministre i et forsøg på at give hende selv og partiet en ny start efter et skidt 2017.

De Konservative mistede flertallet i parlamentet ved valget i juni. Og den lurende britiske exit fra EU splitter hendes parti.

Der var ingen af toppostere i regeringen på spil mandag. Her forsøger May at holde en balance mellem de, der ønsker brexit for enhver pris og de, der søger en såkaldt blød brexit med så mange aftaler i behold med EU som muligt.

- Jeg er ikke en, der stikker af, jeg er her for det lange, seje træk, fortalte May søndag BBC og gentog, hvad hun nu har sagt mange gange.

Men det er en offentlig hemmelighed, at hun er hårdt presset i sit eget parti af brexit og risikerer at blive presset ud som premierminister.

Tidligere mandag meddelte ministeren for Nordirland, James Brokenshire, at han træder tilbage på grund af sit helbred. Nordirland kan bogstaveligt blive eksplosiv i forbindelse med Brexit-forhandlingerne og true fredsprocessen i den britiske provins.

Brokenshire afløses på posten af Karen Bradley. Hun har hidtil ledet ministeriet for digitalisering, kultur, medier og sport.

/ritzau/