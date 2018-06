Mbappe strålede i fransk VM-sejr

FODBOLD: Frankrig begynder at folde sig ud ved VM, mens Argentinas spillere kan pakke kufferterne og rejse hjem.

Det var konklusionen efter en målfest i ottendedelsfinalen, da Frankrig slog Argentina 4-3.

19-årige Kylian Mbappe strålede i opgøret og fik sit store internationale gennembrud i landsholdstrøjen ved at trække et straffespark, score to mål og give Argentina enorme udfordringer med sit høje tempo.

Frankrig møder i kvartfinalen vinderen af opgøret mellem Uruguay og Portugal, der spilles senere lørdag.

Foran 4-2 blev der skabt spænding, da Argentina reducerede og kom til en chance dybt inde i overtiden, men den argentinske dagsorden ligner nu et spørgsmål om landstræner Jorge Sampaoli samt Lionel Messis fremtid på landsholdet.

Der kom gang i sagerne efter 12 minutter, da Antoine Griezmann bragte Frankrig foran 1-0 på et straffespark.

Kylian Mbappe tog et langt og lynhurtigt løb op igennem banen og blev væltet omkuld i feltet af Marcos Rojo.

Det var netop Rojo, der få minutter før tid sikrede Argentina videre avancement fra gruppespillet med en 2-1-sejr over Nigeria, mens Frankrig vandt Danmarks gruppe efter 0-0 mod Danmark.

Efter 19 minutter måtte Nicolás Tagliafico så bruge ulovlige metoder for at bremse Mbappe lige uden for feltet, uden at det kastede en scoring af sig efterfølgende.

Argentina havde både Sergio Agüero, Paulo Dybala og Gonzalo Higuain på bænken, mens Lionel Messi, Angel Di Maria og Christian Pavon udgjorde offensiven.

Fire minutter før pausen slog Di Maria så til med et drømmemål.

Fra 22 meter kanonerede han bolden i mål til 1-1, og fem minutter skulle Argentina bruge efter pausen til at komme foran 2-1.

Messi trykkede af fra kanten af feltet, og Gabriel Mercado fik rettet bolden af, så den gik i mål.

Frankrigs Benjamin Pavard ville også være med efter 57 minutter, da den franske højreback hamrede bolden i mål på en halvflugter.

To flotte mål betød 2-2, og målfesten fortsatte.

Argentinas forsvar sejlede, da Mbappe gaflede bolden til sig i feltet. Med et hurtigt antrit kom den unge stjerne til afslutning og øgede sikkert til 3-2.

Det lignede derfor et gennembrud fra stortalent til superstjerne på verdensscenen for Mbappe, da han i det 68. minut afsluttede et fransk angreb og i løb sikkert sparkede bolden i mål til 4-2.

Messi brød igennem med seks minutter igen, men den svage afslutning symboliserede Messis og Argentinas VM i Rusland, mens Mbappe lod sig udskifte og hylde to minutter før tid.

En sidste genialitet fra Messi fik tilskuerne dog, da Messi med et flot indlæg lagde op til Agüeros reducering til 3-4 på et hovedstød i overtiden.

