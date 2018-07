MC-kørere i aktion for udsatte børn

VESTHIMMERLAND: Mange borgere går sikkert i deres stille sind rundt med en tanke om at det kunne være spændende at komme med ud og køre en tur på motorcykel.

Den drøm har de lørdag 18. august mulighed for at få opfyldt i det vesthimmerlandske - og at de så samtidig kan være med til at støtte et godt formål, gør i sagens natur kun oplevelsen endnu bedre.

Bag initiativet står de to gamle skolekammerater - Per "Tutti" Thorsø og Anders "Disco" Christensen.

Begge har igennem mange år haft en passion for at køre motorcykel, og på den baggrund var der heller ikke langt fra tanke til handling, da Anders W. Christensen, som til daglig er medlem af CUI Riders i Farsø, for et års tid siden kom og foreslog en motorcykel-event til fordel for Barnets Blå Hus i Vesthimmerland.

- Barnets Blå Hus har to års fødselsdag 18. august, og det kunne jo passende være en anledning til at mobilisere alle vores vores MC-venner i lokalområdet.

- Aars Touring Club sagde hurtigt ja, og alle de andre motorcykelklubber i Vesthimmerland var også med på ideen, fortæller Per Thorsø, der selv plejer sin motorcykelinteresse i Aars Touring Club.

Ud over de to initiativtageres egne klubber, CUI Riders Farsø og Aars Touring Club, er også Cimbrer MC, HD Brothers, og Blue Berets, alle Aars, samt Farsø MC, Smedene Hvalpsund og Midtfjord MC Løgstør og Aalestrup Classic Bil & MC Klub en del af initiativet, der således kommer til at omfatte alle fire hovedbyer i Vesthimmerlands Kommune.

Fra alle fire byer vil der 18. august være mulighed for at komme ud at køre med enten motorcykel eller klassisk bil, og alle de indkørte midler kommer børnene i Barnets Blå Hus i Vesthimmerland til gode.

- Alle involverede stiller deres køretøjer gratis til rådighed, og selv de trykte billetter er betalt af en storhjertet bidragsyder, fremhæver Anders W. Christensen.

Lige nu arbejders der på en mere præcis tidsplan for arrangementet, og udgangspunktet er, at passagererne på dagen kan komme ud at køre på enten motorcykel eller med veteranbil for en flad halvtredser.