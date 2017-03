EUROPA: Hvis du er træt af at få bragt en nummer 13 med ekstra ost ud fra den sædvanlige biks nede om hjørnet, når inspirationen til at stå i køkkenet svigter, så er der - måske - godt nyt på vej: I et sats på at vinde tabt terræn tilbage, vil McDonald’s nemlig til at levere mad lige til døren. Det skriver The Independent.

Samtidig bliver det enden på fastfoodkædens forsøg på at vinde et lidt mere sundhedsorienteret publikum med fx salater og wraps. De har ikke været nogen succes, og de er derfor på vej væk fra menuen, der bliver skåret ind til benet med fokus på det, vi vel dybest set alle sammen anser McDonald’s for at være: En fastfoodkæde i den billige ende af spektret, hvor man godt ved, at det ikke er helsekost, man kommer for at spise.

Kæden leverer allerede mad til døren på det asiatiske marked, hvor omsætningen af den del af forretningen er omkring en milliard dollar, skriver The Independent. Og det marked vil man nu ind på i USA og Europa.

Hvor der bliver slået til først, er der ikke meldt ud, men McDonald’s siger, at kæden kan se en plads i markedet for at levere mad til døren i de fem topmarkeder USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Canada. I Florida samarbejder man forsøgsvis med UberEAT om at levere maden. Hvem der skal levere maden, hvis det bliver aktuelt i Danmark, er der således ikke nogen melding om.

Udover de tiltag vil McDonald’s også satse på selvbestillings-systemer i stor stil, som det i nogen tid har været kendt i udlandet og også så småt i Danmark. Samtidig bliver der lanceret en app, hvor man kan bestille og betale maden, mens man holder på parkeringspladsen - eller er passager i en bil på vej til McDonald’s - og så få maden bragt ud til bilen eller hente den selv, når den er klar.