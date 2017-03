HOLBÆK: En gruppe unge har skabt så store problemer for McDonald’s restaurant i Holbæk, at spisestedet nu tager konsekvensen og udelukker alle grupper af unge mellem 12 og 18 år. Det skriver TV2.

Udelukkelsen kommer, fordi nogle unge angiveligt råber og skriger i restauranten, opfører sig truende og ryger på toiletterne.

I en meddelelse, som McDonald’s restauranten har sendt ud, står der blandt andet, at man fremover vil have nultolerance-politik over for grupper af unge, og optræder de unge i en gruppe på fire eller flere, vil de blive bortvist på stedet.

Reglerne rammer naturligvis også de unge, som godt kan finde ud af at opføre sig pænt, og derfor er McDonald’s nye politik faldet en far for brystet.

- Jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg hørte det. Jeg troede simpelthen ikke på det. Det kan ikke passe, at man skærer alle over én kam, fortæller Søren With til TV ØST

McDonald’s i Holbæk har ikke ønsket at stille op til interview med TV ØST, men skriver i en mail, at det er et fåtal af de unge, der er et problem med.