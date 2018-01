Med 12,7 grader sætter onsdag ny varmerekord for januar

VINTERVEJR: 12,7 grader er der blevet målt ved Sønderborg på Als, og det er ny varmerekord for januar måned, siden Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) begyndte at måle for 144 år siden.

Det oplyser DMI på sin hjemmeside.

Rekorden blev sat onsdag 24. januar klokken 14.20.

Det er muligt, at temperaturen stiger yderligere, så de 12,7 grader bliver formentlig overgået, skriver DMI på deres hjemmeside.

Årsagen til rekorden er en kraftig tilstrømning af meget mild luft fra sydvest.

Rekorden er dog endnu ikke kvalitetssikret, så der er en lille risiko for, at den nye rekord ikke bliver stående.

/ritzau/