Med banen i baghaven

HUNSTRUP: - Gå ikke over sporet, der kommer tog.

Sådan har det sikkert lydt for mange år siden, da der var liv og leben på stationen i Hunstrup. Nu kan man se reminiscenserne fra en svunden tid og tilmed blive den nye ejer af dem, for den gamle stationsbygning i Hunstrup er sat til salg.

Perronen er der stadig, men den er delvist blevet lavet om til terrasse og indgår som en del af haven. Dobbeltdørene fra det tidligere venteværelse, som nu er køkken, ud til den forgangne perron, giver også et indtryk af, at her har mange mennesker haft deres daglige gang. Enten når de skulle med toget videre til trinbrættet ved Tanggaard få kilometer væk - eller i modsat retning mod Østerild Station, som dengang havde både vandtårn og vandkran. Eller måske endnu længere væk, for strækningen var en del af Thisted-Fjerritslev Jernbanen.

Det er Elisa Bootsmann Sunesen og Peter Larsen, der har sat huset til salg. De har haft det siden 1996, men nu er huset blevet for stort.

I løbet af de 22 år har de nænsomt renoveret det med respekt for historien, der knytter sig til stedet.

- Vi har bygget til og restaureret, men vi har forsøgt på at gøre det i tråd med den gamle stil, siger Elisa Bootsmann Sunesen, mens hun viser rundt.

Derfor er vinduerne stadig grønne som dengang, murene er kalkede som dengang, og det karakteristiske murværk og de bittesmå vinduer er bibeholdt.

- Sådan skal det være, når man har sådan et hus. Andet vil være synd og skam, siger Elisa Bootsmann Sunesen, som har gemt adskillige effekter fra dengang, da det var en aktiv stationsbygning. Blandt andet billetter og billeder. Effekter, der tilhører huset.

- Jeg har en hel mappe med ting, som skal blive her, siger hun.

Elisa Bootsmann Sunesen glæder sig over, at der stadig er liv i mange af de gamle stationsbygninger i Thy, og hun har altid haft en forkærlighed for dem.

- Jeg har altid synes, at det er noget helt specielt, men nu er det slut for os, siger Elisa Bootsmann Sunesen.

Bygningen, som er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og opført i 1904, var en del af de stationsbygninger, der blev bygget på jernbanelinjen mellem Thisted og Fjerritslev.

Jernbanen blev nedlagt i 1969 og flere af stationsbygningerne på linjen fungerer i dag som private boliger.

På strækningen var der 26 stop - lige fra det mindste trinbræt til de store stationer i Fjerritslev og Thisted.