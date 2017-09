Med naturen som byggeplads

36-årige Jon Lindberg fra Saltum vandt for nylig konkurrencen i tv-programmet "Alene i vildmarken" ved klare udfordringerne i en vildmark på egen hånd med få hjælpemidler. Forleden tog han NORDJYSKE med til en skov ved Saltum, blandt andet for at give inspiration til, hvordan man kan bygge et shelter, og derved skabe rammen om et par hyggelige timer - eller måske ligefrem en overnatning - i det fri.

