Bronze til Danmark: Medaljeforvirring på mållinjen hos dansk bronzeduo

TOKYO:Det tog nogle sekunder, før det gik op for ro-duoen Joachim Sutton og Frederic Vystavel, at de havde vundet OL-bronze.

Danskerne var på mållinjen usikre på, om de rent faktisk var sluttet i top-3 bag den kroatiske og rumænske båd.

- Vi vidste det ikke. Vi så, at Canada kom op bagfra, og så handlede det bare om at presse på.

- Du var den første til at se på tavlen, at vi var kommet på tredjepladsen, siger Frederic Vystavel og kigger over på makkeren.

Joachim Sutton havde mest fokus på bådene lige omkring danskerne.

- Det var svært at se Canada. Først til sidst så jeg, at de var kommet tæt på, og det sidste stykke fokuserede vi meget på ikke at lave fejl.

- Så da vi kom over stregen, var vi ikke sikre på, at vi var blevet treer, siger Sutton.

Det var de færreste, der kendte til duoen før OL, så for mange er det en overraskelse af de større, at de endte på medaljepodiet. At OL er endt som en succes, kommer dog ikke bag på dem selv.

- Det er godt timet. Folk har spurgt os, om vi var overraskede over at gå i finalen. Det var vi ikke.

- Vi er ret selvsikre. Vi har altid haft et højt maks-niveau. Men bundniveauet har ikke været så højt. Det har vi arbejdet på i et år, og de sidste tre-fire måneder har det bare klikket for os, siger Joachim Sutton.

- Da vi talte sammen 20 minutter efter semifinalen i går (onsdag, red.), sagde vi til hinanden, at det kunne godt ende med en medalje. Men så blev vi enige om at stoppe snakken og holde det simpelt, tilføjer Frederic Vystavel.

Det er generelt en afslappet stil på land og maksimalt fokus på vand, der nu har kastet bronzen af sig i Tokyo.

- Vi har ikke tænkt så meget på, at det er en stor scene, og at det er et OL.

- Så kan man nemt komme i sine tankers vold og miste kontrollen over sine tanker, siger Joachim Sutton.

- Vi har været super fokuserede på det, vi kan kontrollere. Det er ikke anderledes, fordi det er til OL. Vi har slappet af på land, hygget os, joket med hinanden og sat os ud for at ræse super hårdt, når vi skulle ro, siger han.

De to roere har både dansk og britisk ophav, men er begge bosat i København.

