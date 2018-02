Medicin og planter: Det må du ikke købe med fra ferien

FORBRUG: En udstoppet slange fra Egypten, kopivarer fra Thailand eller stærk håndkøbsmedicin fra USA.

Hvad end vinterferien går mod øst eller vest, kan man hurtigt blive fristet til at fylde kufferten op med souvenirs og varer, som enten er billigere end i Danmark eller ikke kan købes herhjemme.

Men selv om varerne kan være lovlige i det pågældende land, er det langt fra sikkert, at de er det herhjemme. Og selv ved relativt uskyldige varer som planter, dyr eller håndkøbsmedicin risikerer du, at det bliver beslaglagt af tolden i Danmark.

Det gælder eksempelvis lægemidler fra lande uden for EU som eksempelvis Viagra og forskellig håndkøbsmedicin, som kan høre under betegnelsen "illegale varer", fortæller Preben Buchholtz, underdirektør i Skat.

- Det er jo ikke, fordi der er told på det, men køber du piller eller medicin, som står på Lægemiddelstyrelsens liste over ulovlige varer, så er det noget, vi holder tilbage og giver til Lægemiddelstyrelsen, siger han.

Så selv om det kan være lovligt at købe noget medicin i udlandet, som er billigere eller stærkere end i Danmark, skal du sætte dig grundigt ind i reglerne først. Reglerne afhænger nemlig af produktet, mængden, og hvilket land du har det med fra. Og tolderne beslaglægger store mængder lægemidler hvert år, siger Preben Buchholtz.

- I 2016 var det omkring en halv million piller, vi beslaglagde fra rejsende, der krydsede grænserne, og fra post, der kom ind i landet. Det siger jo noget om volumen lige pludselig, fortæller han.

De præcise regler for indførelse af lægemidler kan du læse mere om på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Planter er en anden souvenir, hvor du risikerer at komme på kant med de danske myndigheder.

Her gælder nemlig flere sæt regler, som skal sikre, at du hverken indfører truede arter, skadedyr eller plantesygdomme, forklarer Preben Buchholtz.

Så tjek reglerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, før du putter planter eller frø i kufferten.

Det samme gælder, hvis du bliver fristet til at købe et udstoppet dyr med hjem. Det gælder både tørrede firben, udstoppede slanger, koraller eller flasker med dyr i sprit.

- Når man står derude, er det måske ikke vejledningerne, der står skarpest. Og så falder folk for den her udstoppede slange og er måske ikke opmærksom på, at man ikke må tage den hjem, fordi den er truet, siger Preben Buchholtz.

Kopivarer købt uden for EU kan være en anden fristende souvenir. Og selv om de faktisk er lovlige at købe til eget forbrug, risikerer du både at krydse klinger med rettighedshaverne og Patent- og Varemærkestyrelsen.

- Du må faktisk gerne købe en kopivare til eget forbrug - altså til dig selv. Men hvis du kommer med flere produkter, hvor man kan sige, det er ikke kun til dig selv, så begynder det at være en sag, siger Preben Buchholtz.

Reglerne for kopivarer kan du læse mere om på stoppiratkopiering.dk.

Et sidste område, hvor du skal være opmærksom på reglerne, er alkohol og tobak. Her er der nemlig stor forskel på, hvad du må have med hjem, når vinterferien er gået til et land inden for eller uden for EU.

- Så det handler om at være skarp på, hvad man må tage hjem og kende reglerne, for de afhænger af, hvor du har været på ferie henne, siger Preben Buchholtz.

FAKTA Tjeklisten: Vær særligt obs på reglerne for disse rejsekøb - Medicin, piller, lægemidler købt uden for EU – også selv om de er håndkøb i rejselandet.

- Planter og frø.

- Dyr - også udstoppede.

- Alkohol, spiritus og tobak – særligt uden for EU.

- Kopivarer.

Kilder: Skat, Sundhedsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, stoppiratkopiering.dk.

/ritzau fokus/