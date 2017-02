TYRKIET: En 45-årig dansk statsborger, der mistænkes for at være soldat for Islamisk Stat, er natten til lørdag blevet anholdt i Tyrkiet.

Det skriver den tyrkiske avis Yeni Alanya og nyhedsbureauet AP ifølge BT.

Der er ifølge medierne tale om en 45-årig mand med libanesiske rødder, som var i gang med at planlægge et terrorangreb et sted i Europa.

Den danske statsborger skulle angiveligt have rejst til Syrien med en svensker med irakisk baggrund for at modtage træning i at håndtere våben og sprængstoffer.

Også han er blevet tilbageholdt af tyrkisk politi.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu skriver ifølge BT, at politiet har afhørt de to mistænke de seneste ti dage.

Det var svenskerens kone, der kontaktede de svenske myndigheder. Hun var bekymret, fordi hendes mand i 2014 rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Tyrkiske medier skriver ifølge BT, at manden tog parrets to døtre med. Hustruen fulgte også med til Tyrkiet, men hun ville ikke videre med til Syrien.

