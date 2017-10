Medie: Forgiftet familie søgte lægehjælp flere gange

HASLEV: En forgiftet familie fra Haslev søgte flere gange lægehjælp, før to børn torsdag døde, og resten af familien blev indlagt. Det oplyser TV2.

11 af familiens 12 medlemmer blev torsdag indlagt med mistanke om svampeforgiftning. Sammen dag døde to af børnene - den ene var en 15-årig pige.

To andre var i kritisk tilstand. Ifølge TV2 har to døtre søndag og mandag fået foretaget transplantationer af organer.

Men nu viser det sig ifølge tv-stationen, at familien i dagene op til tragedien søgte lægehjælp adskillige gange.

Allerede mandag følte flere i familien sig syge, og forældrene opsøgte deres egen læge, fortæller bekendte af familien til TV2.

Den 15-årige pige havde det værst, og natten til tirsdag blev hun undersøgt på Næstved Sygehus. Her nåede man frem til, at hun formentlig havde fået en maveinfektion.

Sent tirsdag aften blev lægevagten tilkaldt, fordi den 15-årige stadig var syg. Efter at have talt med Næstved Sygehus og taget en urinprøve konkluderede lægevagten, at pigen havde blærebetændelse.

Under vagtlægens besøg kom faren i familien bærende med endnu et sygt barn og bad lægen kigge på hende også.

- Han viste lægen, at hun også var i dårlig tilstand og spurgte, om han kunne få hjælp. Lægen sagde: "Jeg er ikke kommet for hende dér". Så han ville ikke kigge på hende, siger Patience Mashamba til TV2.

Han har kendt familien, siden den kom til Haslev for to år siden og arbejder som tolk og frivillig i Røde Kors.

/ritzau/