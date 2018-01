Medie: Mistænkt for helikopterangreb i Caracas er dræbt

En venezuelansk politipilot, der var beskyldt for at have stjålet en helikopter og affyret skud mod regeringsbygninger i Caracas forrige sommer, er blevet dræbt af politiet.

Det oplyser en unavngiven kilde til CNN ifølge et tweet fra det amerikanske medie.

Ingen personer kom noget til under det usædvanlige "luftangreb", der fandt sted i slutningen af juni i 2016.

Fra en helikopter, der tilhørte politiet, blev der affyret skud mod indenrigsministeriet i Venezuelas hovedstad, Caracas, og kastet granater mod landets højesteretsbygning.

På det tidspunkt havde der i længere tid været store folkelige protester mod præsident Nicolas Maduro og hans regering.

Mistanken samlede sig hurtigt om en politipilot ved navn Oscar Perez. Den dengang 36-årige pilot blev beskyldt for at stå i spidsen for en gruppe tidligere politifolk, der havde vendt sig mod regeringen, skrev nyhedsbureauet Reuters.

Et par dage senere blev helikopteren fundet efterladt på en strand ved Det Caribiske Hav, mens det trods en stor menneskejagt ikke lykkedes at pågribe den formodede gerningsmand.

Men ifølge CNN's ubekræftede oplysninger er det nu lykkes for politiet at uskadeliggøre den mistænkte.

/ritzau/