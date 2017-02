RUSLAND: Rusland overvejer nu at udlevere whistlebloweren Edward Snowden til USA for at gøre USA’s nye præsident, Donald Trump, en tjeneste.

Det oplyser den amerikanske tv-station NBC.

Den har sine informationer fra anonyme efterretningskilder i USA, som har læst og analyseret en række strengt fortrolige rapporter om Ruslands overvejelser.

Donald Trump har tidligere kaldt Edward Snowden en "forræder" og "spion", der fortjener at blive henrettet.

Edward Snowden blev kendt, da han via sit arbejde i den amerikanske efterretningstjeneste NSA delte fortrolige oplysninger med offentligheden.

Hovedpersonen selv har kommenteret NBC’s oplysninger på Twitter.

Han kalder dem for et endegyldigt bevis på, at han aldrig har samarbejdet med den russiske efterretningstjeneste.

- Intet land vil nogensinde give spioner væk, fordi alle andre spioner så vil frygte, at de bliver de næste, skriver han.

Ifølge NBC’s kilder overvejer Rusland at udlevere Snowden som én af flere muligheder for at smigre Trump.

Netop Trumps forhold til Rusland og præsident Putin var et af de store temaer i den amerikanske valgkamp i 2016.

Her forlød det i flere medier, at Rusland havde en slags klemme på Trump. Den kunne potentielt bruges som politisk afpresning, forlød det. Dette er dog ikke blevet bekræftet.

De nye oplysninger skal være indsamlet, efter at Trump blev indsat 20. januar.

Edward Snowdens advokat, Ben Wizner, kender ikke noget til de mulige russiske planer.

- Team Snowden har ikke modtaget sådanne signaler og har ingen grund til bekymring, siger han til NBC News.

Fra russisk side kaldes de nye oplysninger for "nonsens".

Edward Snowden flygtede i 2013 først til Hongkong, hvor han mødtes med den amerikanske journalist Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras.

I flere måneder kunne de løbende afsløre fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Senere flygtede han videre til Rusland, hvor han efter en måneds ophold i en lufthavn i Moskva fik midlertidig opholdstilladelse.

Denne opholdstilladelse blev senest forlænget få dage inden Trumps indsættelse.

