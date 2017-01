KØBENHAVN: I jagten på en mere lønsom drift overvejer SAS ifølge Berlingske at søge licens til at drive luftfart fra Irland, så man kan indregistrere fly her.

Det vil bane vejen for nye baser i udlandet, som igen vil gøre det muligt at ansætte personale på andre overenskomster end de nuværende.

SAS vil ikke kommentere overvejelserne over for avisen. Pressechef Mariam Skovfoged siger dog:

- Vi overvejer at se på hele vores måde at operere på i forhold til den virkelighed, der er derude.

- Det er en branche med ekstrem konkurrence. Hvis vi skal blive ved med at være en virksomhed, som stadig kan levere et godt produkt til vores kunder, så bliver vi nødt til at overveje andre måder at operere på.

- Og det kan indebære at åbne baser og indregistrere fly i udlandet, siger hun.

Allerede i december fortalte SAS i forbindelse med fremlæggelsen af sit seneste årsregnskab, at man overvejer at oprette baser andre steder end i Skandinavien i forsøget på at skære i omkostningerne.

Det afgøres på et bestyrelsesmøde 31. januar, om man går videre med planerne.

Hvis SAS får licens i Irland, betyder det ikke, at en ny base nødvendigvis skal ligge der.

Professor Peter Turnbull fra universitetet i Bristol fortæller til Berlingske, at man godt kan have base i eksempelvis London med irsk licens.

Den danske stat ejer 14 procent af SAS. Transportminister Ole Birk Olsen (LA) vil ikke kommentere historien, men det vil hans partifælle, transportordfører Villum Christensen.

- Mit udgangspunkt er, at hvis SAS skal konkurrere mod nogen, som er meget kreative, så skal vi ikke som stat banke dem i hovedet, hvis de finder løsninger, som er mere optimale, siger han til avisen.

