HJØRRING: Dansk Folkepartis menige medlemmer er i årevis blevet instrueret i, hvordan de kunne få tilskud fra skattekroner øremærket til oplysning om Europa, mens de deltog i partiets fester. Det skriver Ekstra Bladet onsdag.

Avisens oplysninger kommer fra en en række bilag, interne referater, korrespondancer, regnskaber og beretninger fra en tidligere lokalformand med kendskab til partiets brug af penge til EU-oplysning.

Tidligere har Ekstra Bladet afsløret, hvordan Dansk Folkeparti har brugt EU-midler til partiets sommergruppemøder.

Officielt har Dansk Folkeparti kaldt festerne for "lokale arrangementer", der skulle skabe oplysning og debat om EU.

Nogle af arrangementerne mindede dog ifølge Ekstra Bladet om regulære medlemsfester såsom "sommerfesten DF på toppen", som der står i indbydelsen.

- De år, jeg har været med, har politikerne holdt et kvarters indlæg, og så har der været hygge, pattegris og amerikansk lotteri resten af tiden. Det var jo meningen med festen, siger tidligere lokalformand i Hjørring Vivi Jensen, som var med til at starte festerne.

Vivi Jensen fortryder

Ifølge den tidligere DF’er var det Steen Thomsen, der instruerede i, hvordan medlemmerne på en eller anden måde skulle nævne EU for at få tilskud på 5000 kroner per lokalforening.

Steen Thomsen er DF’s organisationskonsulent på Christiansborg og har netop meddelt, at han stiller op til Folketingsvalget i Østjylland.

I dag fortryder Vivi Jensen, at hun var med til at bruge pengene på den måde.

- Det er slet ikke i orden at bruge pengene på den måde. Det kan jeg godt se i bakspejlet, men jeg handlede i god tro på baggrund af det, som DF-toppen fortalte os, siger hun til Ekstra Bladet.

Vivi Jensen er i dag ude af DF efter en magtkamp. I 2015 vandt hun en injurieretssag mod to tidligere partifæller.

Steen Thomsen ser ingen problemer med sommerfesterne.

- Det er DF-arrangementer med EU-indlæg, og det er helt i tråd med det, som Europa-Nævnet gerne vil have, siger han.

Formand for Europa-Nævnet Anne-Marie Meldgaard vil endnu ikke tage stilling, hvorvidt DF’s sommerfester lever op til kravene for tilskud.

Nævnet vil nu bede Dansk Folkeparti om en redegørelse.

/ritzau/