USA/AUSTRALIEN: Forholdet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den australske premierminister, Malcolm Turnbull, er angiveligt kommet helt skævt fra start.

Det fremgår af meldinger, der er kommet frem om deres første telefonsamtale ifølge The Washington Post.

Telefonsamtalen var planlagt til at vare en time, men efter 25 minutter afbrød Donald Trump samtalen, skriver avisen.

Trump betegner ifølge avisen opkaldet til Turnbull, som "den værste telefonsamtale han har haft", siden han overtog præsidentposten.

Uenigheden mellem de to skulle ifølge The Washington Post tage udgangspunkt i en flygtningeaftale, der er indgået mellem Australien og USA.

Turnbull forsøgte i samtalen at få Trump til at bekræfte, at USA fortsat vil modtage 1250 flygtninge fra Australien.

Trump, der dagen inden opkaldet havde underskrevet dekretet om det omstridte indrejseforbud, svarede Turnbull tilbage, "at han ville blive politisk straffet" og anklagede samtidig Australien for, "at landet vil sende den næste Boston-bombemand" til USA, skriver The Washington Post.

Donald Trumps henviser til de to tjetjenere, der stod bag bomberne ved Boston Maraton i 2013. Her blev fire personer dræbt og flere end 100 sårede.

Australien betragtes som en af USA’s nærmeste allierede. Malcolm Turnbull afviser torsdag, at det gode forhold mellem de to lande er i fare.

Premierministeren vil over for AFP ikke kommentere meldingerne om samtalen.

- Jeg sætter pris på interessen, men det er bedst, at disse samtaler er oprigtige, ærlige og private, siger han.

- Jeg kan garantere, at forholdet er meget stærkt, tilføjer premierministeren.

The Washington Post har talt med en række anonyme kilder, der fortæller, at Trumps samtale med den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, også foregik med hævet toneleje.

Donald Trumps stab har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag, men siger, at Trump har haft meget produktive samtaler med lederne fra Japan, Tyskland, Frankrig og Rusland.

/ritzau/