Medie: Trump vil anlægge handelssag mod Kina

En del af Trump-administrationens udspil på handelsområdet vil være at anlægge en sag mod Kina i verdenshandelsorganisationen WTO.

Det skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal på baggrund af en anonym kilde med kendskab til planerne.

Udmeldingen er en del af et udspil, der forventes præsenteret senere torsdag af den amerikanske regering.

Her forventes det også, at USA vil annoncere toldtariffer, der løber op i over 300 milliarder kroner, på import af kinesiske produkter, lyder det fra avisens kilde.

Allerede natten til torsdag dansk tid meddelte Raj Shah, der er talsmand for Det Hvide Hus, at sanktioner mod Kina kommer til gengæld for tyveri af blandt andet intellektuel ejendom.

Ifølge den amerikanske regering har efterforskning vist, at Kina udfører statsstyrede, markedsforvrængende forsøg på at presse og stjæle amerikanske teknologier og intellektuel ejendom.

Derfor vil man nu straffe Kina økonomisk, og det kommer til at ramme produkter, værker eller strategier, som giver udvikleren en konkurrencemæssig fordel, lyder det.

Styret i Beijing har allerede advaret Trumps administration mod et sådant skridt og opfordret præsidenten til ikke at handle ud fra "følelser".

Kina er blandt de lande, der står til at blive ramt af den ekstra told, som Donald Trump tidligere har meddelt, at han vil lægge på importeret stål og aluminium.

Både Europa og Kina har ladet forstå, at de vil svare igen ved at påføre en række amerikanske varer en ekstra toldafgift.

/ritzau/