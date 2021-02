Medie: 8. februar kan de yngste elever måske komme i skole igen

DANMARK:Det tyder på, at børn til og med 4. klasse kan vende tilbage i skolerne i uge 6.

Det skriver Politiken.

Smittetallene har nemlig været relativt lave i det meste af januar måned.

- Meget tyder derfor på, at statsminister Mette Frederiksen (S) forventeligt snart, hvis smittesituationen fortsætter i positiv retning, vil indkalde til pressemøde, hvor budskabet vil være, at mindste børn, 0.– 4.-klasse, fra mandag 8. februar igen kan vende tilbage til skolen, skriver Politiken.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde lørdag, at netop de yngste elever står først i række til at slippe for restriktionerne og komme tilbage til den fysiske undervisning.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har dog over for DR tirsdag givet udtryk for, at der ikke kan forventes en stor genåbning, når de nuværende restriktioner udløber den 7. februar.

Grunden til Heunickes varsling om, at der ikke vil blive foretaget en stor genåbning af landet, er i høj grad den britiske coronamutation, B117.

Den er mere smitsom, og kontakttallet - tallet for, hvor mange andre en smittet i gennemsnit smitter - ligger på 1,07. Det er over den kritiske grænse på 1 og en stigning fra 0,8 i sidste uge.

Til gengæld ligger det samlede kontakttal for coronavirus i Danmark under den kritiske grænse på 1 med tallet 0,8. Det vil sige, at epidemien er aftagende i Danmark.

Men også det tal er steget en smule siden sidste uge - fra 0,6.

Også smitte med en sydafrikansk mutation har vakt bekymring. Der er registreret mindst fire tilfælde af denne variant i Danmark i forbindelse med rejsende ind i landet.

Ud over de hjemsendte skoleelever er en stor del af detailhandlen lukket ned, og det samme er idrætsfaciliteter.

Desuden skal der bæres mundbind i blandt andet offentlig transport og i de supermarkeder og apoteker, der kan holde åbent.

/ritzau/