Medie: Danske Bank involveret i nordkoreansk våbenhandel

KØBENHAVN: Det er ikke kun lyssky penge fra lande som Rusland og Aserbajdsjan, der er strømmet igennem Danske Banks estiske afdeling. Afdelingen var også bank for et newzealandsk selskab, der var involveret i en stor, ulovlig våbenhandel mellem Nordkorea og Iran.

Det skriver Berlingske Business, der i mere end et år har oprullet en enorm skandale om hvidvask af penge. Det er foregået gennem Danske Banks estiske afdeling, og bankens ledelse har længe været advaret om forholdene uden at handle.

Selskabet, som havde Danske Bank i Estland som bank, hedder ifølge Berlingske Business SP Trading. Det var del af en kompliceret konstruktion, der skulle skjule våbenhandlen, der blev afsløret i Thailand i 2009.

- Denne sag understreger endnu engang, at alle døre har været pivåbne i Danske Banks estiske filial for alle typer af mistænkelige kunder, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskreglerne, til Berlingske Business.

Direktør for hundredvis af selskaber

Alle alarmlamper burde have blinket for Danske Bank omkring SP Trading.

Det var startet af et konsulentfirma kendt for hvidvask. Direktøren var en 28-årig kinesisk kvinde, der arbejdede på Burger King i Auckland i New Zealand. Hun var direktør for flere hundrede andre selskaber også.

- Der ser ud til at være mange advarsler, man har overset i banken. Hvorfor skal et selskab fra en mærkelig adresse i New Zealand, som tilsyneladende slet ikke har nogen aktiviteter i Europa, være kunde i en estisk bank?

- Og har man gjort det mindste for at kontrollere, hvem direktøren var, og hvad forretningsmodellen var? I mine øjne er der tale om grove overtrædelser af hvidvaskreglerne fra bankens side, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Berlingske.

Stærk kritik

Den store hvidvaskskandale har allerede kostet flere direktører i Danske Bank jobbet. Formanden for Finanstilsynet, tidligere direktør i Danske Bank Henrik Ramlau Hansen, har også måttet forlade sin stilling.

Banken har fået stærk kritik af Finanstilsynet og er under efterforskning af Bagmandspolitiet. Sagen har ikke haft konsekvenser for den øverste ledelse i form af bestyrelsesformand Ole Andersen eller administrerende direktør Thomas Borgen.

- Med den viden, vi har i dag, er det klart, at der har været kunder i den estiske filial, vi aldrig skulle have haft, og at der har været transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted, siger Thomas Borgen til Berlingske Business.

Danske Bank har iværksat en større advokatundersøgelse, hvis resultater forventes at komme til efteråret.

