Medie: Diplomater skal drøfte plan om at redde Iran-aftale

Iran skal mødes med de fem øvrige tilbageværende lande i atomaftalen for at drøfte en redningsplan, efter Trump trak USA ud af aftalen.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Irna.

Flere diplomatiske kilder oplyser, at mødet formentlig vil finde sted i den østrigske hovedstad, Wien, fredag.

USA's præsident, Donald Trump, besluttede i maj at trække USA ud af aftalen med Iran, som hans forgænger, Barack Obama, var med til at indgå i 2015.

Trump har taget skridt i retning af at genindføre de amerikanske sanktioner mod Iran.

De resterende lande i aftalen - som foruden Iran er Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Rusland og Kina - ventes fredag at fremlægge en plan for, hvordan aftalen kan reddes. Det skriver Irna.

Regeringen i Teheran ønsker en garanti fra de fem lande om, at Iran ikke bliver ramt af økonomisk isolation igen, når de amerikanske sanktioner bliver genindført.

Under et besøg i Schweiz tirsdag siger Irans præsident, Hassan Rouhani, at Iran vil overholde betingelserne i aftalen, så længe landets interesser bevares. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

FN's atomenergiagentur, IAEA, har under sine inspektioner i Iran konstateret, at Iran overholder de betingelser, der er en del af aftalen.

Til gengæld for at drosle ned for berigelsen af uran og lade internationale inspektører få adgang til de iranske atomanlæg, fik Iran ophævet nogle af de internationale sanktioner, landet i årevis har været underlagt.

Præsident Rouhani er tirsdag på besøg i Schweiz sammen med den iranske udenrigsminister, Javad Zarif. De to er i Wien på fredag.

/ritzau/dpa