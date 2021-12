Skoleelever sendes hjem fra og med 15. december

KØBENHAVN:For at begrænse den stigende smitte med coronavirus bliver elever i folkeskoler og privatskoler sendt hjem fra og med 15. december til og med 4. januar. De skal dermed begynde i skole igen 5. januar.

Det har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet onsdag eftermiddag, oplyser børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Ifølge ministeren er der et ønske om, at børnene mister så få skoledage som muligt.

- Vi vil helst have dem i skolen. Når sundhedsmyndighederne vurderer, at vi fint kan vente til 15. december og i virkeligheden forlænge de dage, de er derhjemme i forbindelse med juleferien, så er der ikke grund til at sende dem hjem nu, siger Rosenkrantz-Theil.

Hun forklarer, at der skal være onlineundervisning. Men erfaringen fra de tidligere nedlukninger viser også, at de rammer er svære for særligt de mindste børn.

- Jeg vil gerne understrege, at for forældre, der er i arbejde eller er erhvervsdrivende, har man mulighed for at få nødpasset sin børn. Det har man også, hvis man arbejder hjemmefra.

- Så man skal orientere sig i nødpasningsreglerne, for der er ret vide muligheder for at få sine børn nødpasset og også større muligheder end ved de første nedlukninger, siger undervisningsministeren.

Hun opfordrer til, at forældre overvejer at lade deres børn og unge vaccinere.

- I de kommende uger får mange børn, og heldigvis for det, mulighed for at få vaccinen.

- De sidste forældre til børn i alderen 5 til 11 år modtager invitationerne til vacciner i denne uge, og derfor vil det at sende børn hjem fra 15. december betyde, at vi får nogle uger, hvor flere børn og unge kan blive vaccineret, og stikket kan virke, siger hun.

Regeringen holder pressemøde onsdag aften klokken 18.30, hvor de nye restriktioner bliver præsenteret.

På spørgsmålet om, hvor stor opbakning i udvalget der er til at hjemsende børnene, siger ministeren, at der er uenighed.

- Jeg kan bedst lide, at der er brede aftaler, særligt på skolespørgsmålet. Det er der desværre ikke her.

- For os er det vigtigt, at vi følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, siger børne- og undervisningsministeren.

Der er onsdag eftermiddag fortsat et møde i gang i Folketingets Epidemiudvalg.

