Forsinkelser udskyder færdigvaccinering med uger

KØBENHAVN:Vacciner bliver forsinkede, og derfor ventes Danmarks befolkning nu først at være færdigvaccinerede i midten af juli.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tidligere satsede styrelsen på, at alle ville være færdigvaccinerede 27. juni.

Den udskudte plan skyldes en række faktorer. Den kommende vaccine fra Johnson & Johnson forventes at blive godkendt til brug i EU i næste uge, men producenten kan først levere doser til Danmark i april, er Sundhedsstyrelsen blevet oplyst.

Derudover venter Danmark på godkendelse af den femte vaccine, som er lavet af CureVac. Doserne forventes imidlertid først at kunne leveres i juni.

Foruden de mange forsinkelser er der dog også godt nyt. Producenten Pfizer kan levere 20.000 flere doser om ugen, end man forventede, skriver styrelsen fredag.

Derudover har Sundhedsstyrelsen netop besluttet, at AstraZenecas vaccine kan anvendes til alle personer over 18 år.

Samlet set betyder det, at alle personer, der er over 16 år, har fået tilbudt vaccination senest i uge 24 - 14.-20. juni - og alle kan være færdigvaccineret cirka fire uger efter.

Den nu fjernede aldersbegrænsning på AstraZeneca-vaccinen betyder, at flere borgere mellem 65 og 84 år nu kan vaccineres hurtigere. Men for at sikre en balance mellem inviterede og ledige tider, venter Sundhedsstyrelsen en uge med at udsende invitationerne.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at nye videnskabelige og bedre data understøtter, at vi kan hæve aldersgrænsen for anvendelse af AstraZeneca-vaccinen og dermed førstegangsvaccinere flere personer, udtaler direktør Søren Brostrøm i meddelelsen.

Tempoet i vaccinationer er afgørende for, hvornår de stramme restriktioner der er indført for begrænse smitten med covid-19 i Danmark bliver ophævet.

Netop problemer med leverancer af vacciner og private selskabers manglende evne til at leve op til aftaler har været en kilde til frustration.

Ikke mindst hos statsminister Mette Frederiksen (S), der torsdag var rejst til Israel for blandt andet at tale om fælles vaccineproduktion.

- Den sårbarhed, vi ser på vaccineområder, kan vi ikke blive ved med at ligge under for i al fremtid, sagde statsministeren blandt andet.

Sundhedsmyndighederne i Danmark har fra starten sagt, at vaccineplanen er baseret på estimater for forventninger til leverancer og altså ikke er mejslet i sten.

