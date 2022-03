Kevin Magnussen vender tilbage til Haas

KØBENHAVN:Der kommer igen til at være en dansker i feltet i motorsportens kongeklasse.

Onsdag bekræfter Haas, at Kevin Magnussen atter skal køre for holdet. Det gjorde han også i perioden 2017-2020.

Holdet skriver, at der er tale om en flerårig aftale, men sætter ikke en præcis længde på kontrakten.

Det sker, ugen inden at 2022-sæsonen går i gang med et grandprix i Bahrain.

Allerede torsdag i denne uge vil Magnussen sætte sig i raceren. Det samme forventes han at gøre fredag og lørdag, når Formel 1-holdene afvikler sidste test forud for sæsonpremieren i den prestigefyldte løbsserie. Testene foregår på Bahrain International Circuit.

Den usædvanlige timing har afsæt i Ruslands invasion af Ukraine.

Som følge af invasionen er russeren Nikita Mazepin blevet fyret hos Haas.

Ud over afskeden med køreren Nikita Mazepin har det amerikanske Haas-hold også vinket farvel til en af de finansielle muskler bag holdet.

Sponsorsamarbejdet med det russiske selskab Uralkali er nemlig blevet opsagt. Uralkali ejes delvist af Mazepins far, Dmitry Mazepin.

Som følge af fyringen af den russiske racerkører har der manglet en teamkammerat til Mick Schumacher, søn af legendariske Michael Schumacher, og det bliver altså Kevin Magnussen.

Danskeren debuterede i Formel 1 i 2014, da han kørte for McLaren. I sit allerførste grandprix kørte han over målstregen som nummer tre, men blev siden forfremmet til en andenplads efter en diskvalifikation af Daniel Ricciardo. Det er fortsat hans bedste placering i et Formel 1-grandprix.

I 2016 rykkede han over til Renault, før han i perioden 2017-2020 kørte for Haas. Her deltog danskeren i 79 grandprixer, så holdets arbejdsgang er ikke uvant for ham.

I 2021 har han været væk fra Formel 1-feltet, og har i stedet kørt i den amerikanske Imsa-serie.

