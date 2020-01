Basketball-legenden Kobe Bryant er død i helikopterstyrt

LOS ANGELES: Det amerikanske basketballikon Kobe Bryant er død. Det bekræfter de lokale myndigheder i byen Calabasas på Twitter.

Kobe Bryant omkom i forbindelse med et helikopterstyrt i byen Calabasas, som ligger omkring 40 kilometer vest for Los Angeles.

Sheriffen i LA County, Alex Villanueva, siger på en pressekonference sent søndag dansk tid, at der menes at være ni døde ved helikopterstyrtet.

Det fremgår af helikopterens log, at der var ni mennesker om bord i den forulykkede helikopter. Blandt dem var piloten, oplyser Villanueva.

- Der var ingen overlevende. Der var ni mennesker om bord, piloten plus otte personer, siger han.

Sheriffen afviser på pressemødet at sætte navn på nogen af ofrene. Det vil være upassende at gøre, før alle pårørende er underrettet, siger han.

Tidligere bekræftede bystyret i Calabasas på Twitter, at basketball-legenden var blandt de dræbte. På det tidspunkt lød antallet af omkomne på fem.

- Det er med stor sorg, at vi har fundet ud af, at Kobe Bryant og fire andre er døde i et helikopterstyrt i Calabasas, lød det, inden Villanueva opdaterede dødstallet.

- Helikopteren styrtede til jorden i et øde område i Las Virgenes omkring klokken 10 i morges (amerikansk tid, red). Ingen på jorden kom til skade, skriver City of Calabasas på Twitter.

Bystyret oplyser også, at sagen bliver efterforsket.

41-årige Kobe Bryant efterlader sig konen Vanessa samt fire døtre.

Senere søndag bekræftede avisen Los Angeles Times på Twitter, at Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna, er blandt de døde i helikopterstyrtet.

Los Angeles County Sheriff's Department bekræftede tidligere søndag, at der var sket et helikopterstyrt.

Kilder bekræftede derefter over for Los Angeles Times, at Kobe Bryant var blandt de omkomne.

Kobe Bryant er en af de største navne i amerikansk basketball gennem tiderne, og han spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede karrieren i 2016.

I løbet af sin 20-årige karriere, som begyndte i 1996, vandt Kobe Bryant fem NBA-mesterskaber. Han spillede 1346 kampe i NBA.

Få timer inden helikopterstyrtet blev Kobe Bryant overhalet på NBA's topscorerliste af den nuværende Los Angeles Lakers-stjerne LeBron James, der med 33.655 point er nummer tre på listen.

Kobe Bryant er nummer fire på topscorerlisten med 33.643 point. Kareem Abdul-Jabbar og Karl Malone er nummer et og to på listen.

I 2008 og 2012 vandt Kobe Bryant OL-guld med USA's basketballstjerner.

/ritzau/