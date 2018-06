Medie: Ronaldo får fængselsdom og kæmpebøde

FODBOLD: Cristiano Ronaldo skal ifølge det spanske medie El Mundo idømmes en betinget fængselsdom og betale en trecifret millionbøde i en sag om manglede betaling af skat.

El Mundo mener at vide, at den portugisiske fodboldstjerne fra spanske Real Madrid får en betinget fængselsstraf på to år og en bøde på 18,8 millioner euro.

Det svarer til 140 millioner kroner.

Historien kommer frem, samme dag hvor Portugal møder Spanien i holdenes første kamp ved VM i Rusland. Kampen begynder fredag klokken 20.

I juni sidste år kom det frem, at den spanske anklagemyndighed havde åbnet en skattesag mod Cristiano Ronaldo.

Real Madrid-angriberen var sigtet for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro for kommercielle rettigheder uden om det spanske skattevæsen i perioden 2011 til 2014.

Ronaldo var uforstående over for anklagen.

Andre fodboldspillere med Lionel Messi i spidsen har også været gennem skattesager.

I maj sidste år fik FC Barcelona-stjernen stadfæstet sin skattedom på 21 måneders betinget fængsel.

Argentineren havde ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem./ritzau/