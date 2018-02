Medie skærer 93 stillinger og lukker hjemmesider

DANMARK: Som led i en ny, stor strategi bliver der skåret stillinger og lukket medier i Berlingske Media.

Blandt andet lukker hjemmesiderne mx.dk, business.dk og aok.dk. Papiravisen Metroxpress lægges sammen med BT og bliver til BT Metro. Også børneavisen Kids News bliver lukket.

- Det, som vi gennemfører nu, er en nærmest dramatisk digital omstilling af Berlingske Media, siger koncernchef Anders Krab-Johansen til Mediawatch.

- Vi har fire hovedprodukter, der hver især kommer til at se en stor forandring, og jeg vil vove den påstand, at inden året er omme, er vi det mest moderne mediehus i Danmark, siger koncernchefen.

Det betyder, at mere end hver 10. stilling i koncernen, i alt 93, bliver skåret. I det tal ligger 29 redaktionelle stillinger, 20 HK-stillinger og 12 lederstillinger.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne undgå afskedigelser. Det er en trist måde at starte på, siger Anders Krab-Johansen til Mediawatch.

For fremtiden vil bt.dk blive hovedsiden for kombinationen af BT og Metroxpres og vil blive gratis. Papiravisen BT får færre sider.

Berlingskes hjemmeside vil til gengæld koste penge. Det vil koste 99 kroner om måneden. Papirudgaven vil beholde sin størrelse.

Som led i planen bliver den egentlige produktion af aviser flyttet ud af koncernen til selskabet Wunderkind.

- Vi går fra at have produktionen af papiraviser som omdrejningspunkt til at lade indholdsproduktionen - altså vores journalistik - være omdrejningspunktet.

- Det betyder, at vi vil stå for journalistikken, mens vi lader et eksternt firma stå for produktionen af selve papiraviserne.

- Det er en stor beslutning, men nødvendig i bestræbelserne på at skabe en stærk fremtidssikker platform for Berlingske Media, siger Anders Krab-Johansen til Berlingske Business.

