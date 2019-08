Medier: Thorbjørn Olesen anholdt for krænkende opførsel

GOLF: Golfspilleren Thorbjørn Olesen blev mandag anholdt i London, efter at han opførte sig krænkende på en flyrejse fra Memphis til London.

Det skriver den engelske avis The Independent.

Ifølge avisen var den danske stjerne fuld under rejsen, og han tissede angiveligt på gulvet i flyets mellemgang og lagde an på en sovende kvindelig passager på første klasse.

Da flyet ankom til London, ventede politiet, hvorefter Olesen blev anholdt og kørt til afhøring.

Metropolitan Police bekræfter over for Ekstra Bladet, at man mandag arresterede en 29-årig mand i Heathrow.

- Mandag anholdt politiet en 29-årig mand på et fly mistænkt for seksuelt overfald, mens han påvirket af alkohol var passager på flyet og afviste at rette sig efter personalets anvisninger.

- Han blev taget med på stationen og efterfølgende løsladt – stadig mistænkt, mens sagen undersøges, skriver Camilla Goodman, talsperson for politiet, i en mail.

Olesen havde deltaget i WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top-10 og sluttede som nummer 27.

Efterfølgende satte han sig på British Airways-flyet mod London sammen med blandt andre golfkollegaen og vennen Ian Poulter, der også deltog i turneringen i Memphis.

På flyet opførte danskeren sig angiveligt upassende, og ifølge Poulters agent, Paul Dunkley, der ikke sætter navn på, var der tale om en påvirket person.

Ifølge The Sun fortæller agenten, at Poulter måtte berolige den påvirkede person, da denne forulempede andre passagerer på første klasse.

Manden skulle have råbt ad andre passagerer og personalet, inden Poulter fik lagt sig imellem. Briten lagde sig efterfølgende til at sove, inden manden fortsatte den dårlige opførsel.

British Airways fordømmer opførslen, siger en talsmand fra selskabet til The Independent.

- Vores kunder og flypersonale fortjener at nyde flyturen og skal ikke lide nogen form for overlast. Den slags opførsel vil ikke blive tolereret, og der vil blive taget affære på en passende måde, lyder det fra talsmanden.

Ritzau har forsøgt at indhente en kommentar fra Thorbjørn Olesen, men indtil videre uden held.

Det har heller ikke være muligt at få en kommentar fra det danske sportsmanagement-firma f-reklame, der repræsenterer Thorbjørn Olesen.

/ritzau/