Medie: Topmøde mellem Putin og Trump kan være i støbeskeen

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, planlægger et besøg i Rusland i næste uge for at forberede et muligt topmøde mellem præsident Vladimir Putin og præsident Donald Trump.

Det siger kilder til nyhedsbureauet Interfax.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske regering, bekræfter, at Bolton ventes til Moskva.

Den russiske regering i Kreml afviste tirsdag, at der er planer om et topmøde mellem Putin og Trump inden Natos topmøde i juli.

Trump ventes at møde op til Nato-mødet i Bruxelles 11.-12. juli.

/ritzau/Reuters