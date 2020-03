Medie: Udskudt OL bliver åbnet den 23. juli 2021

TOKYO:Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske OL-arrangører er i sidste fase af forhandlingerne om en ny åbningsdato for OL i Tokyo i 2021.

Det fortæller navngivne kilder til det japanske stats-tv NHK.

Åbningsceremonien for sommer-OL vil sandsynligvis blive den 23. juli og med afslutning den 8. august næste år.

Datoerne er en dag tidligere end det planlagte OL til sommer, der er blevet udskudt.

De Olympiske Lege blev tirsdag udskudt, efter at Japans premierminister, Shinzo Abe, havde afholdt møde med IOC-præsident Thomas Bach.

Afgørelsen blev truffet af sikkerhedshensyn i forhold til coronavirusepidemien, der har spredt sig over det meste af verden.

Det er den første udsættelse af OL i 124 år, mens flere olympiske lege - inklusive Tokyo-OL i 1940 - er blevet aflyst på grund af krig.

Udsættelsen af OL til sommer er et enormt økonomisk tab for Japan, der har investeret 12 milliarder dollar i legene. Det svarer til godt 81 milliarder kroner.

Den olympiske flamme ankom i sidste uge til Japan, og selv om der formentlig er mere end et år, til ilden skal brænde på det olympiske stadion i Tokyo, skal flammen forblive i landet.

To af de største OL-sportsgrene, atletik og svømning, havde planlagt VM i sommeren 2021, men begge forbund har indvilget i at flytte konkurrencerne for at skabe plads til OL.

Thomas Bach har desuden fastslået, at det officielle navn for de olympiske og paralympiske lege fortsat skal være Tokyo 2020, selv om det bliver afholdt i 2021.

/ritzau/Reuters