Medie: USA mistænker Rusland for hackerangreb mod Sverige

USA mistænker Rusland for at stå bag flere hackerangreb mod Sverige i 2016.

Det viser et hemmeligstemplet dokument fra det amerikanske indenrigsministerium, som netmediet Buzzfeed er i besiddelse af.

Buzzfeed har fået adgang til dokumentet, efter at en domstol slog fast, at dele af oplysningerne er offentlige i henhold til amerikansk informationslovgivning.

Rusland har tidligere været nævnt i sagen, men har ikke offentligt været udpeget som mistænkt i angrebene.

Hackerangrebene mod ni af Sveriges største netmedier fandt sted samtidig med præsidentvalgkampen i USA i 2016 og samtidig med en stor, svensk debat om fordele og ulemper ved medlemskabet af Nato.

Medierne, herunder Expressen og Aftonbladet, blev lagt ned i flere timer i forbindelse med det omfattende og koordinerede angreb.

I tiden efter oplevede flere medier såkaldte overbelastningsangreb.

Det hemmeligstemplede dokument blev sendt ud til amerikanske ambassadører i Europa den 19. oktober 2016, cirka syv måneder efter angrebene fandt sted.

Af dokumentet fremgår det, at Rusland mistænkes for at stå bag hackerangrebene, en misinformationskampagne rettet mod Nato og udvalgte allierede - såsom Sverige og Finland - og for at påvirke præsidentvalgkampen i USA.

- Rusland mistænkes for at have udført cyberangreb mod svenske medier i marts 2016.

- Russiske aktører mistænkes for at stå bag et forsøg på at infiltrere Sverige med falsk information om Nato i svensk presse, ved tænketank-arrangementer og på sociale medier, står der ifølge Buzzfeed i dokumentet fra USA's indenrigsministerium.

Sverige har endnu ikke offentligt udpeget nogen mistænkte i sagen, men det er flere gange blevet omtalt, at datatrafikken fra Rusland til Sverige steg kraftigt i samme tidsrum, som hackerangrebene fandt sted.

/ritzau/