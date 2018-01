Medier: FBI's næstkommanderende går af efter Trump-kritik

Andrew McCabe, der er vicedirektør i det amerikanske forbundspoliti (FBI), forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser en række unavngivne kilder til flere medier, herunder NBC News.

McCabe skulle have siddet i stillingen frem til marts ifølge nyhedsbureauet Reuters, men smutter altså før tid. Han vil være på betalt orlov, frem til at han i midten af marts kan gå på pension.

McCabe er blevet udsat for kritik af USA's præsident, Donald Trump. Kritikken har gået på, at McCabe åbenlyst er politisk uenig med præsidenten.

Angiveligt skulle Trump have forsøgt at få McCabe til at sige op.

I sidste uge satte en talsmand i Det Hvide Hus for alvor gang i fyringsspekulationerne, da han udtalte, at Trump "mener, at højtstående ledere med politisk bias har tilsværtet FBI's renommé".

Andrew McCabe har været ansat i FBI siden 1996.

