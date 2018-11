Medier: Demokraterne vinder kontrol med Repræsentanternes Hus

WASHINGTON D.C.: Demokraterne har ved tirsdagens midtvejsvalg fravristet Republikanerne kontrollen med Repræsentanternes Hus.

Det melder en række amerikanske medier, heriblandt CNN, Fox News og MSNBC.

Ifølge MSNBC viser de faktiske optællinger omkring klokken 05.30 dansk tid, at Demokraterne har en nettogevinst på 24 pladser. De skulle vinde 23 for at sikre sig flertallet.

Der er tidligt onsdag morgen stadig optællinger undervejs i yderligere en række svingdistrikter, og dermed kan Demokraternes flertal vokse, som optællingen skrider frem.

De foreløbige valgstedsmålinger tyder det på, at Demokraterne har vundet svingdistrikter i forstæder til større amerikanske byer.

Ved præsidentvalget i 2016 vandt demokraten Hillary Clinton en lang række forstadsdistrikter over republikaneren Donald Trump. Demokraterne havde før midtvejsvalget store forhåbninger om at overbevise særligt kvindelige forstadsvælgere.

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger til en valgfest i Washington D.C., at sejren i Huset er "historisk".

- Vi har i aften vist en ny vej for vores land. Og vi vil stille Donald Trump til ansvar for hans skadelige politik, siger hun i en tv-transmitteret tale.

Ved midtvejsvalget skal amerikanerne vælge samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus samt 35 medlemmer af Senatet.

Mens Demokraterne havde håbet at vinde kontrollen med Senatet ved tirsdagens midtvejsvalg, ser Republikanerne omvendt ud til at udbygge deres flertal der.

Således har Republikanerne fravristet Demokraterne senatspladser i North Dakota, Missouri og Indiana. Det giver Republikanerne kurs mod et flertal på 54 af Senatets 100 pladser.

